中重症暴增333例創新高 7歲童呼吸窘迫住加護病房

今天暴增104例死亡個案，其中有2例為未滿5歲的兒童。中央疫情流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的2例兒童死亡個案分別是一位4歲女童與1歲女童，死因分別是腦炎與敗血性休克。

羅一鈞說，今天新增的104例死亡個案，年齡介於5歲以下至90多歲，比較值得注意的是，兒童死亡病例今天增加了2例，都是未滿5歲的兒童。

羅一鈞表示，其中一人是在5月19日就公布過的4歲女童，她本身沒有慢性病，但罹患腦炎，住到加護病房，在加護病房中透過多款藥物救治，最後仍出現多重器官衰竭，不幸於5月20日過世，死因是腦炎。

羅一鈞指出，另一位是在5月22日公布過的1歲女童，個案本身有腸道閉鎖的症狀，在加護病房中治療，後來出現敗血性休克，急救無效死亡，死亡日期為5月23日，死因是敗血性休克。

根據指揮中心統計，目前國內累計16例兒童重症個案，其中7例為腦炎、5例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例在家中死亡經法醫相驗為新冠肺炎；16例重症個案中已有7人死亡，其中5例為腦炎、1例敗血症、1例家中死亡。