今天在大聯盟場上天使以2：7不敵遊騎兵，此戰天使派出本季曾投出無安打比賽的德梅斯(Reid Detmers)先發，但最近他狀況不盡理想，今天投6局就責失5分，最後承擔敗戰投手責任，而天使打線也靜悄悄，大谷翔平和「神鱒」卓奧特(Mike Trout)合計7打數無安打吞下6次三振。

Sho Scores✅

Shohei Ohtani bolts ⚡️ around the bases, stumbles on the home stretch then slides across the plate on a RBI single by Anthony Rendon.😎

Rangers 1 - Angels 1 Bottom 1st

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/XPohl24ETE — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) May 26, 2022

此戰雙方在首局各自得分，遊騎兵指定打擊加佛(Mitch Garver)敲出高飛犧牲打建功，天使則靠安森尼阮棟(Anthony Rendon)擊出安打得分，擔任先發第4棒三壘手的阮棟手感不錯，3打數有2安打貢獻1分打點、選到1次保送上壘，為天使此戰表現最好的打者。

第4局德梅斯大失血，遊騎兵加佛和卡洪(Kole Calhoun)接連開轟，捕手海因(Jonah Heim)也盜上二壘給予德梅斯極大壓力，這是海因本季首次盜壘成功，不過德梅斯仍撐過此局，沒讓對方延續攻勢。到了7局他被敲出安打後遭換下，結束投球任務。

接替投手麥爾斯(Mike Myers​)沒能守住局面，被遊騎兵新援西曼(Marcus Semien)和席格(Corey Seager)各敲1分，其中1分算在德梅斯頭上，而其實面對這兩棒麥爾斯並不處於絕對弱勢，因本季轉投德州的西曼和席格表現不如預期，打擊率分別只有.185和.238，但仍被老經驗的他們逮到。

8局遊騎兵再下1分，終場就以7：2獲勝，Glenn Otto拿下勝投、德梅斯吞下敗投，打線部分遊騎兵右外野手卡洪4打數3安打貢獻2分打點、跑回3分，為全隊最佳，目前打擊率.254，西曼4打數2安打貢獻1分打點、跑回1分。天使方面大谷翔平3打數無安打跑回1分，吞下2K、選到1保送，卓奧特4打數無安打吞下4K。