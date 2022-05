Sho Scores✅

Shohei Ohtani bolts ⚡️ around the bases, stumbles on the home stretch then slides across the plate on a RBI single by Anthony Rendon.😎

Rangers 1 - Angels 1 Bottom 1st

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/XPohl24ETE