華晶科（3059）轉型成功，今年首季繳出每股0.46元佳績，相較於去年同期EPS0.12元激增近三倍，美中不足的是為搶料，改以現金購料致成本拉高，致首季毛利率下滑至二成，惟華晶科財務長陳矢學於26日召開的法說會上指出，追料的成本在第二季就可望轉嫁成功，屆時毛利率就可望好轉，全年毛利率將力拚重返22％。

華晶科首季獲利開出紅盤，不光營收遽增八成，再加上有匯兌收益及稅率由39％急降至近26％等業外因素助威，華晶科首季歸屬於母公司業主淨利攀高至1.23億元，一舉寫下近十年來的新高，年增率高掛292％。

不料第二季卻碰上中國動態清零影響，主要廠區位於昆山的華晶科也受累，4月營收僅6億元，呈月減54.62％，華晶科坦誠，第二季營收確有受到昆山停工影響，不過訂單沒有問題，5月營收應會見到回溫，目前6月訂單也還不錯。

由於華晶科主要產能都落在昆山廠，只有少部分出貨到美國的產品，以昆山生產零件、在台包裝的方式出貨，法人好奇華晶科未來是否考慮分散廠區的做法，對此，陳矢學表示，內部確實有針對此議案進行討論，甚至考慮過要將部分產品移回台生產，但如果大陸不堅持清零政策，不排除美國可能基於通膨降考量，會考慮調降大陸關稅，「屆時可能會有另一個方向的考量」。