史上首座西區冠軍賽MVP，也就是以魔術強生命名的獎盃，屬於勇士當家球星史蒂芬柯瑞，柯瑞說：「這是團隊努力的結果，我們本來就屬於西區冠軍，能夠打進總冠軍，都靠現場球迷支持，我們當然知道總冠軍才是最終目標，但我們現在會先慶祝一下。」
柯瑞在今年西區冠軍賽平均每場拿下23.8分、7.4助攻與6.6籃板，投籃命中率4成44，含三分命中率4成39，表現仍屬勇士全隊最穩定的球星，只是過去他效力勇士奪下3冠時期，從來沒有獲選過總冠軍賽MVP，分別是由伊戈達拉與杜蘭特(2次)獲選。
史上首座西區冠軍賽MVP，也就是以魔術強生命名的獎盃，屬於勇士當家球星史蒂芬柯瑞，柯瑞說：「這是團隊努力的結果，我們本來就屬於西區冠軍，能夠打進總冠軍，都靠現場球迷支持，我們當然知道總冠軍才是最終目標，但我們現在會先慶祝一下。」
柯瑞在今年西區冠軍賽平均每場拿下23.8分、7.4助攻與6.6籃板，投籃命中率4成44，含三分命中率4成39，表現仍屬勇士全隊最穩定的球星，只是過去他效力勇士奪下3冠時期，從來沒有獲選過總冠軍賽MVP，分別是由伊戈達拉與杜蘭特(2次)獲選。
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