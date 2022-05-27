「甜蜜教主」王心凌參加大陸綜藝《乘風破浪》，以經典成名曲《愛你》掀起7、8年級生的回憶，直衝當日熱搜及熱榜冠軍，演藝事業再次翻紅，未料前男友范植偉卻在這時發文「都是老天鵝」，引發外界揣測暗指王心凌，立刻遭到網友留言圍剿。

王心凌在《乘風破浪》首集開播，以一身學院風打扮，演唱個人經典成名曲《愛你》，在節目播出後創下7條微博熱搜，還登上抖音娛樂熱榜，短影音平台上，更有不少大陸網友秀出男粉絲跟著王心凌唱跳的影片，也讓這群粉絲被稱為 「王心凌男孩」，此外，被稱為「王心凌概念股」的芒果超媒盤中一度漲近10％，市值飆升66億元，人氣及演藝事業再攀顛峰。

不過前男友范植偉卻在微博寫下「都是老天鵝」，隔天又發文「這裡是誰囤了這種貨的啊」，恰巧緋聞對象許茹芸及前女友王心凌近來同台錄影，不免讓網友揣測是暗酸兩人，紛紛留言痛批：「不在一起就各自祝福，爆别人跟你在一起的料，毁人前程是啥意思」、「多無能的男人才會發出這種言論，難以想像」、「男人不自愛，猶如爛白菜」。

范植偉微博發文遭網友揣測暗酸王心凌。(范植偉微博)

對此，范植偉直接反擊酸民：「簡直是令人作惡的爆民，不知道給誰抽了一屁股跑來這裡潑糞，不曉得教養叫做什麼」，稍早更貼出新聞連結，無奈感嘆：「我為新聞的價值性喪失殆盡悲哀，惡意扭曲事實真相的犯行走漏無遺，不論事後新浪新聞將怎麼掩飾自己的拙劣（包括，出賣偽情報爆料人……等），此刻都已經是明明白白的犯罪了，是一個造謠性質的出處」，最後強調：「其餘，我無意作荒谬的辯論」。 ​​​