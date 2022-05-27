今天在大聯盟場上天使以3：6不敵藍鳥，此戰他們挨了藍鳥3轟，其中先發投手大谷翔平就苦吞了2轟，此戰他先發投6局責失5分，最後承擔敗戰投手責任，打擊部分2打數無安打貢獻1分打點、選到1次保送，另外被三振1次，打擊率.249，被調到第3棒的他狀況未見起色。

George Springer has nine homers this year and five of them have been leadoff bombs. pic.twitter.com/yJhVFYoBcX — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 27, 2022

大谷此戰與韓國投手柳賢振正面對決，形成一場亞洲巨投戰，而大谷在這場對決中落居下風，主投6局被敲6安打(2轟)責失5分，送出10次三振1次保送，自責分率3.45，目前戰績3勝3敗，柳賢振投5局被敲6安打失2分，有1次三振1次保送，最後拿下勝投，目前2勝0敗。

大谷首局一開始就被「春天哥」史普林格(George Springer)敲出陽春炮，96.8 mph四縫線快速球被轟向中外野，到了3局更加慘烈，投出1保送、挨了3支安打，一口氣丟掉了3分，好在天使在下半局幫忙打下2分，大谷擊出打點幫自己討回分數。

Vlad goes off the pole! pic.twitter.com/lTsfia4p0f — MLB (@MLB) May 27, 2022

但第6局又遇到麻煩，勁敵小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)逮中他76.2 mph曲球轟出牆外，好在接著成功抓到3個出局數結束危機。7局他就沒再上場投球，此戰是他本季失分第二多的比賽，上一次是在4月對遊騎兵失了6分，不過之後連續繳出優質先發，可惜今天沒能維持身手。