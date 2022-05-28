今天在大聯盟場上天使以3：4不敵藍鳥，此戰日本「二刀流」大谷翔平罕見沒出現在先發名單內，指定打擊位置由沃德(Taylor Ward)取代，目前沃德打擊率高達.354十分亮眼，而本場比賽大谷在末局得到上場機會，可惜還是揮棒落空，並成為這場比賽最後出局的人，目前他的打擊率是.247。

大谷近期打擊表現不佳，昨天投球也沒能壓制打者，吞下敗投，或許教練團打算讓他休息一下，今天沒有被排進先發打線，到第9局下半才獲得上場機會。此戰雙方在2局就開火，打成1：1，次局天使再下一城，沃許(Jared Walsh)敲出本季第10轟取得領先。

Jared Walsh - Los Angeles Angels (10) pic.twitter.com/687th1Svzz — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) May 28, 2022

第5局雙方又各攻1分，天使換韋德(Tyler Wade)開轟，今天他擔任先發三壘手，取代未上場的安森尼阮棟(Anthony Rendon)。接著在第7、9局藍鳥靠M.查普曼(Matt Chapman)、小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)繼續得分，第9局天使終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)沒能守住平手局面，最後也承擔敗投。

9局下半天使原本有機會進行反撲，但藍鳥派上握有14次救援成功的羅馬諾(Jordan Romano)上場，他展現王牌終結者實力連賞天使3K，苦主是左外野手馬爾許(Brandon Marsh)、游擊手維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)和替補上場的大谷，而且全是揮棒落空出局，也讓羅馬諾拿下第15次救援成功。