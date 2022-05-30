王惠美說，儘管中央強調疫苗充足，但給彰化的還是不夠，希望中央能再撥發疫苗。(吳建輝攝)

彰化縣30日新增3159例新冠肺炎確診病例，結算至上週彰化本土確診個案約有14％來自外縣市通報；另外縣府開放縣內滿5至6歲國小未入學幼童接種BNT，家長預約接種踴躍，30日上午8點開放預約，預約率已達71.68％；王惠美說，儘管中央強調疫苗充足，但給彰化的還是不夠，希望中央能再撥發疫苗。

王惠美表示，衛生局除了進到校園為213所國中小的學生施打疫苗之外，也針對滿5歲到6歲為入學的幼童坐BNT疫苗注射，預計總施打量可以到6600劑的BNT，不過設籍在彰化的的學童大概有1萬7000左右，而部分已經在上一波莫德納有打過。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣預計在6月1日、2日設置快打站，提供縣內滿5歲至6歲國小未入學幼童接種BNT疫苗，以上設籍的幼童人數約有1萬7000人左右，也請家長先行預約，31日下午5點前都能到衛生局網頁預約。

葉彥伯也說，目前縣內5至11歲校園BNT疫苗接種，自25日醫療團隊進駐校園接種後，預估接種率已達6、7成，中央強調疫苗足夠，第二批疫苗預計會在3日撥發，縣內178所小學也預計在8日能全數施打完畢。