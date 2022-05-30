平日忙碌生活太耗電，連假就用超萌動物影音充飽正能量！全球領先的行動短影音平台 TikTok 充滿多元療癒動物短影音，有憨厚法鬥、呆萌柯爾鴨的可愛萌寵日常，還有世界上最大的鹿科動物「駝鹿」的遷徙之旅。快來 TikTok 找尋療癒指數滿點的動物影音，以及嘴角上揚的快樂時光！ 從憨厚法鬥、呆萌柯爾鴨到超 Q 道奇兔，TikTok 超多可愛動物療癒廣大社群。

TikTok 充滿各式超萌毛孩，無論貓派、狗派都會大喊太可愛！狗派代表法鬥 Nono（@nonono0518）天生超愛笑，憨厚又無害的笑容 讓人看了嘴角瞬間上揚！愛貓人士則能關注 Migo 是貓（@migo_is_cat），看高冷貓媽小乖和父愛滿溢的 Migo 如何和家中四個寶貝鬥法，逗趣日常讓人看了瞬間忘記疲憊。

除此之外，平常少見的特別毛孩「柯爾鴨」豆唬＆奶鬧（@_nao_hoo）擁有招牌圓滾身材，還有讓人忍俊不禁的魔性笑聲，一聽便深陷鴨鴨魔力！「道奇兔」MaSa 老大（@masama9413）則向社群展現不同於一般可愛兔兔的酷帥性格，還有超實用養兔小知識與金牌級跳躍力，目標收服全人類成為兔奴！

除了寵物影音外，TikTok 近期便與瑞典國家電視台（@​​svt_slow）合作， 利用遠端攝影機﹑24 小時不間斷實錄當地駝鹿遷徙，直播駝鹿群跋山涉水的遷徙之旅，以及沿途的壯麗自然景致。這場 TikTok 獨家「慢電視」讓社群近距離欣賞超大超毛絨的可愛駝鹿、了解駝鹿溫暖的互動生態，更見證動物界盛事、與駝鹿一起踏上體驗洗滌身心的遷徙之旅！ 無論是萌寵日常影片﹑還是特色動物生態直播，TikTok 用獨特、創意的動物影音為廣大社群帶來療癒與歡樂，讓人們每一天都充滿正能量！