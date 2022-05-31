為因應氣候變遷及積極推動循環農業，農委會自2017年起透過「精進飼料品質、安全管理及開發飼料資源」計畫，鼓勵大專院校進行多元飼料的開發研究，國立台灣大學研究團隊運用微生物發酵技術，改善傳統羽毛粉製程，提供羽毛廢棄物轉化加值為優質飼料。

羽毛為家禽屠宰的大宗廢棄物，根據農委會統計，每年約產生4萬公噸的廢棄羽毛，由於現行處理方式是將廢棄羽毛先以高溫高壓爐化製，再以水解羽毛粉的形式作為飼料原料，但常因化製條件不當或受胺基酸組成的限制，大幅降低羽毛粉的利用價值。

農委會表示，根據台大學研究成果顯示，運用篩選出之微生物進行發酵，除可改善羽毛之胺基酸消化率外，也可利用菌體合成之菌體蛋白，改變其胺基酸組成；另採用固態發酵可省除高溫高壓化製程序，兼具低耗能、降低碳足跡及提升廢棄物利用效率。

農委會畜牧處副處長江文全說明，羽毛粉是完全混合飼料的成分之一，羽毛粉本身蛋白質含量高，但因為其所含蛋白質無法被消化，所以透過微生物分解成氨基酸，再做飼料添加利用。

江文全說，此項新技術同時解決商業上化製羽毛時大量耗能，同步改善羽毛粉之胺基酸不平衡的缺點，加上去製程效果不是這麼好，也容易產生額外需要處理的污染物。

目前正進行白肉雞生長試驗及相關經濟效益評估，未來將加速推廣於產業實務運用，也會積極推動創新技術研發，開發多元飼料及提升飼料品質，以深化資源循環利用，促進畜牧產業的永續發展。