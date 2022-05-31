中央指派衛福部台北醫院6月1日至5日在板橋車站設立兒童疫苗施打站，但適逢端午連假，車站人來人往，恐易造成群聚感染，對此，新北市副市長劉和然表示，設置方式與聯繫都由中央主導，強調屬於中央功勞績效都會完全尊重地方在第一線執行比較了解現況一定會給予協助，對中央抽走原配發給新北1.8萬劑疫苗支援板橋車站接種，劉則酸，疫苗總量調配新北予以尊重，中央一個動作看似很簡單，但對第一線變成是干擾非協助。

劉和然說，昨也是看了指揮中心疫情記者會，才知道中央要在六都設置大型施打站，新北設在板橋車站，相關細節新北也是於會後，衛生局緊急跟中央聯繫，設置方式與聯繫都由中央主導，但需要協助之處，地方會全面協助。

至於設置在板橋車站是否適合？劉和然表示，這都是中央評估，各界也已提醒車站是人來人往地方，如何做好動線規畫與人流管制，中央應都有、也都會去考量，如果還沒考量到，媒體的提問代表提醒跟建議，他想中央應該已經聽到了，且此政策由中央完全主導，新北只能尊重。

對於北市兒童接種站設在自由廣場，台北市長柯文哲嗆「是很白痴的命令」，劉和然說，柯市長快人快語，中央政策沒制定好的，地方一定馬上補位補足，中央地方上下一條心，但如有先跟地方聯繫或事前告知，地方在協助或調整上會比較方便。

而政策是否來得太突然？劉和然認為中央應是看到很多人排隊施打疫苗，想要多做一點，才會設置大型施打站，但也提出質疑施打站的疫苗從哪來？

劉和然指出，新北24日收到中央配發5.7萬劑BNT兒童疫苗，25日開始施打，27日再收到3.8萬，因停課加上市民希望提早施打，新北把原本1比5的診所、學校，疫苗配比調整為2.5萬劑放到診所，3.8萬劑也因應各診所預約狀況做調整，展現地方靈活調度的現況，每天傍晚副祕書長都會主持疫苗調配會議，因應施打狀況回報與配送情況立即調整，新北市疫苗施打很順暢，就是因為有一套機制在運行。

劉和然說，中央30日再配發2萬劑疫苗，並通知6月3日再到貨5.5萬劑，等於有7.5萬劑，原定6月中到貨的疫苗，提早全部補足，新北很開心因為可以讓孩子提早施打，但學校、醫療院所的施打，都須透過教育局、衛生局協調施打更改時間。

而3日配發給新北的5.5萬劑疫苗，也要抽走1.8萬劑支援板橋車站，劉和然說，關於疫苗總量調配新北予以尊重，但學校在施打前，又要重新啟動調查哪些學生已施打完？疫苗怎麼調配？為讓5-11歲孩子盡早施打疫苗，第一線同仁再累都無所謂，中央一個動作看似很簡單，卻不知到第一線同仁要做多少的改變？

劉和然拜託中央政府，很多好意多做一點，好意就可以完整呈現，否則有時候 對第一線變成是干擾非協助，但不論如何疫苗提早到達第一線、提早施打，新北都樂觀其成。