直播主連千毅和網紅鳳梨（吳泓逸）從勾惡事件開始產生嫌隙，今（31日）連千毅宣布向鳳梨提告公然侮辱、恐嚇危安，並斥責「別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」而鳳梨透露真的接到新北偵查隊的電話，傻眼地回擊了。

鳳梨今（31日）在臉書PO文表示：「剛剛接到新北偵查隊的電話…跟我說吳先生有個連某對你提告…告你恐嚇…」他不禁傻眼地直言：「整天在網路上吃嘴嗆人的人…跑去告我恐嚇…？」對此，連千毅PO文隔空向鳳梨警告：「好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言！講話都要帶責任的！」並揭開鳳梨過去騙47萬、販毒而坐牢的黑歷史，呼籲對方要有公眾人物的社會責任，而不是擅用名氣滿足個人的虛榮、興風作浪。

面對連千毅的教訓，鳳梨稍早之前再PO文反擊：「二審要你開庭，你就說確診，我只是麻煩你卡止咧就告我恐嚇，整天浪費司法資源，不知道在幹什麼」接著數落連千毅曾在網路嗆人、動用私刑抓人出來吃漢堡、盜用謝薇安照片的黑歷史，無奈地說：「誰能跟社會我連董的阿兄告知一下…說他又吃飽太閒了…」

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