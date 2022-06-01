苗可麗透露打疫苗出現心律不整副作用。（三立提供）

苗可麗期待加入8點檔能帶給觀眾紓壓的感覺。（三立提供）

時隔11年再度回歸三立台8，苗可麗飾演的「曾甄妃」今晚將正式登場。為了軋On檔戲，她特別調整作息，但早睡早起不是問題，最大問題是這1個多月來心臟很不舒服卻找不出原因，她形容前陣子心跳跳喉嚨，只要講話就會喘會咳嗽，連躺著都呼吸困難，做了全身檢查也找不出原因，醫生說可能是因為打完疫苗有點副作用：「打了2劑BNT，第3劑不敢打了。現在狀況比較好了，如果是前陣子要接罵人的角色，我可能就沒辦法。」

因為身體出現狀況，苗可麗害怕得先交代朋友，要打電話給她，萬一她沒接電話可能就是有意外了，後來苗可麗透過能量療法才讓自己恢復健康。劇組染藝頻傳，苗可麗說身體上的防護有做足：「防疫茶每天喝，B群、維他命該吃的都有吃，加上心臟出現問題，現在酒都不敢碰了。」她坦言還是會擔心染疫，尤其拍戲不能帶口罩，但已經防不慎防，「之前跟我對戲的人都是剛染疫完姐隔離，躺在我旁邊還在咳嗽，要怎麼防？尤其潛伏期、黑數是驗不出來的。」她認為擔心沒有用，自己很相信能量與震動頻率，她常提醒自己要維持超能量，相信自己是健康的，自然有一個防護罩會保護自己。

許久未加入8點檔，苗可麗說大家速度還是很快，跟當年沒有太大不同，抗壓性要很高，自己蠻習慣的。但她也笑說自己其實「挫咧等」，因為太久沒罵人會卡住，但劇本都是熱騰騰的就要馬上把這些台詞背下，還要很熟練，開玩笑說：「還是要練一下，現在也沒在喇舌了，舌頭常常沒在動。」但對於回歸台8她自己表示很期待也很興奮，即使有時候睡不飽到攝影棚還是很亢奮，連梳妝師都感覺得到問她：「妳是吃藥喔，怎麼那麼興奮？」看到很多網友對於預告片案讚留言，她開心地說：「我臉書已經沒有那麼多人留言按讚，突然間大家好像重新發現我這個人還在，可能疫情下大家也比較沉重一點，我很期待可以讓帶給大家一點生機、紓壓的感覺。」