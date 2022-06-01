未來婆婆欺人太甚！1名女網友日前與男友交往一陣子後，決定拜訪對方父母，因知道男友母親喜歡零食，還特地帶牛軋餅禮盒前往，沒想到男友母親因希望兒子專心拚事業、反對戀情，竟當場將禮盒丟進大型垃圾桶，還罵女網友不必假惺惺，男友事後解釋母親比較排外、脾氣很爛，仍令她相當崩潰。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她和男友的母親目前只見過2次面，每次對方態度都相當冷淡，讓她感覺對方不太喜歡她，而男友曾說母親希望他將重心放在工作、別交女友，日前原PO與男友交往一陣子後決定見父母，她因為知道男友母親喜歡吃零食，於是帶了牛軋餅禮盒前去拜訪。

女網友拜訪男友父母，因知道男友母親喜歡零食，還帶牛軋餅禮盒前往，沒想到男友母親因反對戀情，竟當場將禮盒丟進大型垃圾桶。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該女網友說，沒想到男友母親一看到禮盒，直接丟進大型垃圾桶裡，還對他說不必假惺惺；原PO男友事後解釋母親比較排外、脾氣很爛，仍令原PO相當崩潰、眼淚潰堤，發文怒嗆「實在無法接受這個行為要丟也等我們走之後再丟吧？」但又不想因此與男友分手。

其他網友紛紛留言「不被長輩祝福的婚姻不會幸福，放生吧」、「世上那麼多男人，拜託真的不要委屈自己」、「這種連基本禮貌都沒有，無水準可言」、「我會不再示好，妳同樣是家人的心肝寶貝，憑啥這樣被羞辱」、「好扯，人跟人基本的尊重都沒有」、「分吧，強摘的果子不會甜」、「我覺得要看男方的態度，如果男方一直要妳忍耐，就放生」。