衛福部也發假消息？衛福部粉專今下午更新全台確診數據，累計確診數一度被誤植為1136萬6748人，讓網友驚呼，這是代表全台一半的人都染疫了嗎，砲轟「這個算散佈不實報導嗎」、「假新聞不用罰嗎」。

衛福部今下午2點21分於臉書粉專貼出全台確診狀況，其中累計確診數被誤植為「11,366,748」，讓網友嚇一大跳。不僅粉專出錯，連衛福部官方LINE推播也出現錯誤數據，近20分鐘後才重新上傳新數據，將累積確診正確數字更新為「2,198,161」，強調「資訊誤植，請以此則附圖為主」。

衛福部官方LINE推播也出現錯誤數據，近20分鐘後才重新上傳新數據。（圖／翻攝自衛生福利部官方LINE）

衛福部貼文出包讓不少網友在粉專留言狂酸，「累計確診1136萬多，代表台灣一半的人染疫了嗎」、「累計有破千萬？昨天才破2百萬，才一天時間我們全台灣就一半確診了喔」、「連衛福部都會犯這種低級的錯誤」、「假新聞不用罰嗎」、「這個算散佈不實報導嗎」。

此外，也有鄉民在PTT八卦板貼出相關圖片，並發文指出，「全台累積確診1136萬了，幾乎全台半數都確診了，還有人跟我一樣到現在都沒確診的邊緣人嗎？」引來網友熱議，「我還沒確診啊」、「我還沒上車啊」、「全台灣有一半的人喔，嚇死人了喔」、「該不會是機密不小心流出吧」、「衛福部不該罰300萬嗎？」