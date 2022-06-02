台灣疫情嚴峻，確診數未見緩解，台中市長盧秀燕2日宣布「溫暖助防疫」進入第4階段，將針對高風險、接觸群眾多等的第一線人員，加發快篩試劑，可分成7類，包含「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」等加發試劑，每人2劑，預計有近37萬人受惠，將發出近75萬劑快篩，6月6日上路。

「溫暖助防疫」4階段超過71萬人受惠，將發出140萬劑快篩，幫助其在工作與生活中多份保障，也讓民眾安心。市長盧秀燕表示，疫情期間，第一線人員協助確診家庭倒垃圾、發現電子圍籬警示要前去確認、載送確診者到醫院、環境清消等，即便不是防疫第一線，也有可能是高風險人員，比如社工業務要持續運作，需要到個案家中關懷等。

盧秀燕指出，「弱勢民眾服務類人員」包含身障社區服務工作人員、親子館工作人員、社工、洗腎患者等；「教育類」包含各級學校教職員工、老師、課照中心、補習班、特教生等；「基層防疫服務類」包含警察、義警、消防、民防、義消、義交、清潔隊、里鄰長、守望相助隊、衛生局、衛生所等；「孕婦」；

「民生服務類」包含批發市場、公有市場、委外市場、攤集區、民有市場、大樓管理員、保全、外送服務人員等；「大眾運輸服務類」包含計程車駕駛（含多元計程車）、公車駕駛（含調度員、維修員）、捷運公司等；「公共服務類」包含市府臨櫃、外勤、稽查、媒體、議會、調解委員、市府志工等人。

盧秀燕示，「溫暖助防疫」免費發放計畫，第一階段是5月21日補助低收入戶購買快篩，近2萬戶低收入戶每戶500元，免申請、直接入帳，補助5劑費用；第二階段是5月22日再針對托嬰、長照、身障等8大類機構近2萬5000名工作人員，發出近5萬劑快篩試劑，第三階段是5月26日宣布，針對2到12歲幼童，以及和平區居民普發2劑快篩，預計發出60萬劑快篩。預計四個階段71.7萬人受惠，將發出140萬劑快篩。

盧秀燕說，「溫暖助防疫」4階段發放對象種類多元，發送管道不同，因此作業時間將視各單位與工會、協會等組織媒合，預計6月6日以後開始作業，後續也將視快篩到貨情形，滾動式檢討再思考第5階段的發放對象。