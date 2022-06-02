張競指出，蔡英文總統不是左撇子，她手持紅隼反裝甲火箭發射器時，左手握在板機部握把，右手握在托肩板。手持武器掌握部位不正確，就不容易把握重心，就存在著失手滑落風險。（總統府影片截圖）
張競指出，蔡英文總統不是左撇子，她手持紅隼反裝甲火箭發射器時，左手握在板機部握把，右手握在托肩板。手持武器掌握部位不正確，就不容易把握重心，就存在著失手滑落風險。（總統府影片截圖）
經旁人提醒後，蔡英文總統換成右手握在板機部握把，始為正確姿勢。 （總統府影片截圖）
經旁人提醒後，蔡英文總統換成右手握在板機部握把，始為正確姿勢。 （總統府影片截圖）
這張照片，蔡英文總統換成右手握在板機部握把，始為正確姿勢。（范揚光攝）
這張照片，蔡英文總統換成右手握在板機部握把，始為正確姿勢。（范揚光攝）

對於總統蔡英文今（2）日視導海軍陸戰隊六六旅，嘗試扛起國造紅隼反裝甲火箭，曾擔任海軍艦長的張競眼尖驚訝表示，手持武器掌握部位不正確，就存在著失手滑落風險，侍衛隨扈真的是要多費點心。

明天是端午連假，蔡英文總統今（2）日在臉書貼文表示，她今天視導海軍陸戰隊六六旅，也嘗試扛起國造紅隼反裝甲火箭，不會感覺重，很方便操作，機動性也非常強。

不過，曾任海軍艦長的中華戰略學會研究員張競眼尖驚訝表示，蔡英文總統不是左撇子，但她手持紅隼反裝甲火箭發射器時，左手握在板機部握把，右手握在托肩板。

張競直言，在場這麼多軍職人員，沒有任何人提醒，眼睜睜地看著三軍統帥鬧笑話，侍衛也不知在旁協助，手持武器掌握部位不正確，就不容易把握重心，就存在著失手滑落風險，侍衛隨扈真的是要多費點心。

張競強調，紅隼反裝甲火箭發射器總重5.1公斤，說重不重，但若是失手滑落，倒也真可以砸傷人。若是要請三軍統帥體驗武器裝備，侍衛隨扈必須注意安全。

總統端節慰勉「海軍陸戰隊陸戰六六旅」。（取自總統府官網）

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