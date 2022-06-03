聽到《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯拋出驚人言論，放話喬丹太過個人英雄主義，也讓比賽變難看，反而是史第芬柯瑞推動比賽良性發展，今年季後賽首輪就遭淘汰出局沒事幹的籃網明星前鋒杜蘭特，隨即直接公開點名三大名嘴才讓比賽變得糟糕了。

「按照我的觀點，像是史蒂芬史密斯、史基普貝勒斯(著名詹黑名嘴)、夏農布朗這些名嘴，才是讓比賽變得如此糟糕的主因，」杜蘭特表示，「像是喬丹與柯瑞這些球星，才都是推動籃球這項運動發展的人。」擺明就是想跟三大名嘴上演口水戰。

杜蘭特向來喜歡跟眾家名嘴與球迷在社群媒體上面唇槍舌戰，加上籃網今年在季後賽首輪就告出局，讓杜蘭特自然擁有比起以往更多時間可以關注這些議題或話題，如今他直接點名史蒂芬史密斯、史基普貝勒斯與夏農布朗三大名嘴，更將掀起腥風血雨。

畢竟史蒂芬史密斯會說出喬丹太過英雄主義，連帶造成布萊恩、文斯卡特等球星也都崇尚英雄主義，就是想要掀起爭論話題，甚至也把正在打總冠軍賽的柯瑞拖下水，如今成功吸引杜蘭特率先發難，看來接下來史蒂芬史密斯勢必能在節目中好好反擊了。