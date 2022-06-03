統一獅隊前役雖贏球，但在比賽中傷了「雙林」，3日賽前總教練林岳平更新傷情，林子豪一級拉傷下二軍休養，林靖凱肌肉有些挫傷但應無大礙，今天面對味全龍的比賽預計可先發，但還要視賽前練習狀況而定。

獅隊1日作客新莊，林靖凱首打席就被富邦先發投手陳鴻文丟到手，1局下守備完退場，當天照X光並未傷到骨頭，今天賽前林岳平更新傷情，「靖凱OK，今天有先發，雖然肌肉有挫傷但活動沒問題，但握棒還不知道，等等賽前練習如果有不適再微調打線。」

另一位傷兵林子豪則是在6局上安打上壘，盜上二壘時不慎右大腿拉傷提前退場，「餅總」表示，林子豪的狀況不嚴重，算是輕微、一級拉傷，先讓他休養幾天，今天先將林子豪降下二軍，「讓他休息個3、5天後再看狀況，決定之後的課程。」

另外獅隊之前染疫的球員也將陸續歸隊，林岳平說，由於林子豪受傷下二軍，下周陳鏞基就會歸隊一軍，至於投手陳韻文目前仍尚未有歸隊時間表。