每個人對待感情的態度不同，有些人合則來不合則散，不會執著於逝去的愛情，但也有些人當初愛得多深，恨意就有多強烈。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座愛恨極端，癡情與絕情並存，尤其是遇到不平衡的感情時，容易產生極端的情緒，不是深愛對方就是恨透對方。

▍射手座

射手座的人個性大而化之，很容易和人打成一片，但其實他們內心將喜歡和不喜歡區分的很清楚，愛與不愛同樣如此。射手座深愛一個人的時候，會很享受彼此的相處時光，也會出現難得的佔有慾；恨一個人的時候也不會遮掩，厭惡的情緒表現得明顯又直接，這樣的射手座不輕易憎恨，一旦憎恨就幾乎沒有任何轉圜空間，連朋友也當不成。

▍雙魚座

眾所皆知，雙魚座情感豐富，是性情中人，平常待人溫柔體貼，不輕易與人交惡，也享受四處留情的曖昧滋味。但其實雙魚座一旦陷入戀愛，就會一股腦的付出，甚至到了委曲求全的地步，所以當他們的愛情破滅時，雙魚座會由愛生恨，且恨意刻入骨子裡，永遠沒有原諒的一天。

▍天蠍座

天蠍座個性傲嬌，待人處事較為冷淡，但其實他們並沒有外表那樣難以相處，尤其是他們一旦陷入戀情，即便飛蛾撲火，也會毅然決然的追愛到底，愛得十分濃烈。但這樣的天蠍座，如果和戀人撕破臉，也絕對沒有任何挽回的餘地，甚至會恨不得將對方大卸八塊，以洩心頭之恨。