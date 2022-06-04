百萬人氣網紅「波特王」（Potter King）近日傳出無預警被移除管理臉書粉絲專頁權限，媒體第一時間報導他是被公司「踢出」管理身分，但昨(3日)他在個人臉書還原始末，強調是因雙方不合作了，他便請律師告知對方可以自行移除他粉絲團權限，喊冤從頭到尾都沒有帶風向稱被踢討拍，而他也火速開了新粉絲專頁叫「波特王好帥」，引來網友大笑：「名稱太中二了啦，還以為有人在亂蹭粉」。

「波特王」先前以幹話搭訕影片爆紅，最近他在Youtube頻道宣布和公司結束合作，目前擁有上百萬的粉絲專頁已經不屬於他管理，而後來聚暘新媒體在「波特王 Potter King 」粉絲專頁澄清多點，其中提到：「現階段仍於合約期間且尚有寬裕期限、所屬藝人先聲主張已無關係一事，僅能無奈尊重」、「日前係該員『自行提出』要求須移除該員臉書權限；坊間『被經紀公司踢掉』為未求證之報導」，接著暗批：「過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒」。

波特王在粉絲專頁回嗆前東家結果被刪文封鎖。（圖／翻攝自波特王臉書）

對此，波特王本人在公司聲明下方回嗆：「我為什麼沒事要訴諸法律，我律師信內容也都寫得很清楚了，貴公司怎麼不敢跟大家老實講呢？到現在你們還想扣我帽子？還英雄主義咧？」，沒想到被刪文封鎖，他便在自己的個人臉書說：「對方現在想帶風向說是我要求被踢，這點再次能證明他們話都只說一半，然後習慣加油添醋。」

波特王回應結束合作始末。（圖／翻攝自波特王臉書）

波特王還原始末說：「因為照我與公司簽的合約，於公司期間創立的平台是屬於公司的，所以現在不合作了，我請律師幫忙我告知對方，可自行移除我粉絲團權限，這些律師信中都有載明。接著我在YT發公告說我離開公司，並告知大家臉書粉絲團已經不是我本人使用」，他絕無帶風向稱自己「被踢」，「結果現在對方要嘴說是我帶風向想討拍？真的確定捏？」，他更宣布目前已經新開了「波特王好帥」的新粉絲專頁，「至於為什麼取這個名字，之後我會拍片說明。」