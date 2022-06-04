新冠肺炎疫情已造成全台約2700人染疫離世，因過往遺體需24小時內火化，讓不少家屬留下遺憾。但衛福部長陳時中前天卻稱，只規定24小時內通報，沒說要火化。國民黨立委李貴敏今質疑，所以是各地官員、醫院及殯葬業者一起搞錯？

李貴敏表示，從疫情開始，民眾認知就是「因法定傳染病，確診死亡要在24小時內火化」，陳時中現在才出來否認，是在開人民玩笑？還端著架子，無知、無為、無感，更無視民意，一副「誤會一場」、「我以為你們早都知道」官僚模樣。

李貴敏說，這些日子以來，經常傳出染疫死亡者家屬最後一面也見不到就盡速火化的案例，官員看不到？政府不知情？現在居然還怪百姓愚蠢？怪人民搞不清楚政府政策？對那些無法為親人送終的家屬情何以堪？

李貴敏質疑，指揮中心說過去從沒要求染疫死亡者要24小時內要火化，也沒說要「盡快」，甚至說「深埋也可以」，但若政府沒有規定，各地官員、醫院及殯葬業者會一起搞錯？