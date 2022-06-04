這油蔥酥怪怪的！網路上流傳1張照片，肉粽內鑲著1個貌似蟑螂的物品，轉發此照片的網友稱「這肉粽的油蔥酥好大」引發討論，其他人笑說「長腳油蔥酥」、「老闆用料很大方」、「很像侏羅紀公園裡，被琥珀封印的化石」，先前還有另張照片同樣疑似是蟑螂鑲在肉粽內，真實性有待商榷。

該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發表1張照片，1顆肉粽上有1塊深棕色印記，原PO稱「這肉粽的油蔥酥好大」，不過該「油蔥酥」的外觀輪廓十分相似蟑螂，不但有蟲身、觸手，乍看之下就像是蟑螂的標本，照片曝光隨即引發討論，吸引近5千名網友按讚、近1千則留言。

網路流傳1張照片，肉粽內鑲著1個貌似蟑螂的物品，轉發此照片的網友稱「這肉粽的油蔥酥好大」引發討論，其他人笑說「長腳油蔥酥」、「老闆用料很大方」。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「蟑螂口味的油蔥酥跟油蔥酥口味的蟑螂兩種一次滿足」、「造型蔥酥，讓粽子多了一份樂趣」、「老闆用料很大方沒在小氣的，油蔥酥直接給大的」、「真的很討厭油蔥，顏色跟蟑螂一模一樣」、「這概念有點像侏羅紀公園裡，被琥珀封印的化石」、「長腳腳油蔥酥」、「挺幸運的一打開就看到不然就咬下去了」、「失去口感，這要脆脆才好吃」、「小強跟油蔥酥是不是親戚」、「封印，這肉粽可以埋起來，給後人考古」、「老闆：我們恭喜這位幸運兒」。

據悉，該照片源自於巴哈姆特論壇，1名網友上月詢問該油蔥酥「是用蟑螂翅膀做的嗎？這樣要抓很多隻耶，誰能一直供應來源啊？」有人認為是惡作劇，僅是「造型油蔥」；先前也有另名網友在爆笑公社分享，他蒸完肉粽發現1隻蟑螂就鑲在糯米裡，崩潰喊「我是要一顆正常口味的肉粽！不是要一顆高蛋白肉粽好嗎？」