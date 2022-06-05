苗可麗笑說曾為了初戀獻出許多第一次。（衛視中文台提供）

吳俊諺（右起）、苗可麗、巴鈺、宇珊、曾國城、簡立喆、葉欣眉分享初戀故事。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請苗可麗、吳俊諺、葉欣眉及簡立喆分享人生的初戀愛情故事。苗可麗說初戀發生在國三的時候，那段純純的愛，讓她獻出人生很多「第一次」，包括第一次走路走到關節炎、第一次打電話打到被媽媽罵、還有第一次被一群女生嗆聲罵她騷包，苗可麗笑說被嗆聲那時她其實很害怕，還好對方只留下一句要她注意一點就離開，後來拍戲拍到嗆聲戲碼時，她就是以那群女生為範本來演出，如果現在遇到，她肯定回嗆說：「騷妳去死啦」，有如「公車萍」現身回嗆，讓所有人笑翻。

談到初戀，苗可麗表示國中時就讀男女分班的學校，校方規定很嚴格，不僅男女班分成兩邊，連做早操都是分開。有次做早操時，苗可麗總感覺有個炙熱的眼神盯著自己，抬頭一看才發現，原來是資優班裡又高又帥的校草在看著她，從那一天起，她做操時格外認真。

為了能跟校草進一步接觸，苗可麗自到告奮勇搶當大家都避而遠之的值日生，就是為了倒垃圾時能經過校草的教室，多看對方幾眼。垃圾倒了幾次後，對於感情相當主動的苗可麗，就準備了寫著「我想認識你」的紙條，過沒多久就收到校草回信，而且對方還用了當時很昂貴的日式香水信紙，讓苗可麗當下覺得好浪漫，兩人也開始信紙傳情，情愫慢慢滋長。

苗可麗更為了跟校草多一點相處時間，刻意挑同一家補習班，每天下課到補習前的兩個小時，成了她當時最快樂的時光，但因為兩人沒錢又穿著國中制服，只能約在台中公園，又怕兩人坐下來會擦出愛的火花，所以只能不停的走，苗可麗說：「人生第一次的腿部關節炎就是那時候發生」。苗可麗表示雖然不敢坐下來，但兩人並肩一起走的時候，她都會故意用肩膀去碰觸校草，光是這樣的肢體接觸就讓她好興奮，而兩人補習結束後，男生會陪苗可麗等公車，兩人總是聊到最後一班公車到來，才依依不捨的分開。

苗可麗說第一次打電話打到被媽媽抓到，也是那時候。因為每天都要打電話給他，被媽媽發現電話費暴漲，不管怎麼追問，苗可麗都打死不承認，直到媽媽去調通話記錄，才抓到就是她每天在講電話。苗可麗說除了打電話被抓包，那時候也是她人生第一次被圍起來嗆聲，因為當時很多人喜歡校草，有次下課就被一群很有個性的女生圍起來，對方還嗆說：「聽說妳很騷包！」當時很害怕的苗可麗只能弱弱的回說「沒有」，還好對方最後只留下一句要她注意一點就離開，苗可麗笑說雖然很害怕，但是心裡還是有點暗爽，因為校草是她的啊。本集將6月6日(一)晚上10點衛視中文台播出。