年底的九合一大選，藍營在桃園、苗栗的市長提名接連引起爭議，高雄市長人選則遲未出爐。國民黨智庫執行長柯志恩今（6）日透露，國民黨主席朱立倫在啟程訪美前，已接連與高雄市前副市長李四川、葉匡時見面詳談。

柯志恩今日在《POP撞新聞》廣播節目中表示，針對高雄市長選情，她認為各方點名的李四川及葉匡時都非常優秀，「你可以對韓國瑜有不同看法，但是對於他的團隊，應該給他大讚！」柯志恩透露，上周及上上周分別看到他們與朱立倫進行詳談，但就她的理解，包括她自己在內都認為「應該是找在地的人」。

柯志恩指出，葉匡時說如果他要選早就出來了，怎麼會等到現在，且他還說出了一個無人能反駁的原因，就是太太堅決拒絕。她表示，苗栗本要提名的立委徐志榮，日前也向他太太道歉，因為太太希望她參選，不過他本人沒意願，而葉匡時的太太則是堅決反對先生參選，這就是葉匡時的理由。

柯志恩說，她只是這麼多被徵詢之中的一人，不是唯一也不是第一；至於黨中央是否還有人可以說服這兩位高雄最期望的人選出征，「顯然在上周是沒有，那會不會持續勸進或出現轉機？真的不知道」。