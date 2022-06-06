羅智強稱「言責已盡」2策不提了 張善政這樣回應

國民黨桃園市長候選人、行政院前院長張善政今（6）日前往桃園五福宮參拜，繼續跑基層，被問到國民黨台北市前議員羅智強有在思考退黨參選一事，張善政僅說「祝福他」，並說羅智強才剛結束隔離，也要多注意身體健康。

張善政今日繼續跑基層，他表示要跟大家交朋友，替桃園打拼，這周才進行到第2個行程，就聽到很多對於地方建設、未來施政的建議，相當受用，期間也有許多在地議員、里長相挺，讓他感到非常溫暖，很感激他們。

針對羅智強昨日建議補足程序正義一事，張善政表示他答應接受徵召就是努力向前，做好自己的本分、自己的事，把選戰打好是唯一目標，只會看將來；針對羅智強表示將等待張善政的回應，再決定是否退黨參選，張善政僅說「祝福他」，並指出羅智強才剛結束隔離，因此提醒要注意身體健康。

此外，有媒體詢問羅智強等國民黨主席朱立倫離台訪美後突然出手，是否有與朱立倫進行討論，張善政則說現在通訊很發達，在不在台灣無所謂，透露朱立倫有隨時掌握台灣的狀況。