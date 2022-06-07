苗栗縣今天＋1983人確診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

確診者分布情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天7日新增新冠肺炎本土確診1983例，其中男性973人、女性1010人，年齡分布1歲以下至99歲，因應泰安鄉幅員遼闊，民眾就醫較為不便，縣長徐耀昌宣布8日起於泰安鄉象鼻衛生室啟動「視訊診療、快篩陽通報、取藥」一站式服務。

衛生局指出，泰安鄉象鼻衛生室一站式服務，提供快篩陽判定診斷確診、視訊診療、開立症狀用藥或抗病毒藥物，照顧後山梅園、象鼻及士林南三村部落鄉親；而在前山八卦、錦水、清安、大興、中興北五村，由泰安鄉衛生所提供平日、泰安診所提供平日及假日快篩陽判定確診、視訊診療及開立藥物服務，民眾可善加利用。

衛生局表示，目前持續加強住宿型長照機構防疫整備，配合中央配發免費居家快篩劑各3劑給機構工作人員及住民，已在5月30日至6月10日由物流公司陸續配送至機構，獲配發機構有49家，快篩試劑8793劑。

機構內如發生快篩陽性時，採以集中安置照護，落實24小時內完成符合用藥個案的投藥，以降低住民確診後轉中、重症之風險；採居家照護就地照顧確診住民，倘有特殊狀況立即啟動緊急就醫機制。

也要求機構務必落實「人員」與「區域」分倉分流，護理、照服員、清潔人員除應著全套防護裝備外執行工作，要留意執行細節並持續加強清消作業。

衛生局長張蕊仙表示，依據疫情指揮中心統計目前國內二次確診的人數累計有1212人，第二次確診的症狀主要為發燒，但不一定會比第一次的症狀來得輕，目前沒有定論，之前就有在傳有「無敵星星」(已罹患一次新冠肺炎者)後，在3個月內有一定的免疫力，短期內不會確診。

但此說法絕非鼓勵民眾去染疫，尤其是慢性疾病的患者一定要小心，染疫後很有可能會併發重症。再次重申呼籲，接種疫苗才可能比先前獲得更強的保護力，也需落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，以共同維護社區