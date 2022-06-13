直播》陳時中快篩陽確診！陳宗彥最新說明

受到周末假日影響，國內今天新增本土個案僅4萬5081例，死亡人數109例。指揮中心疫情監測組周志浩指出，目前整體疫情趨勢仍在往下走，六都來說，北部地區下降趨勢持續維持，中南部仍在高原期，可能有上上下下，會注意其變化趨勢。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土個案以高雄7184例最多，台中6694例居次，其他依序為新北5470例、桃園3971例、台南3969例、彰化3545例、台北3099例。

指揮中心今天公布109例死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，其中60人皆年逾80歲；66人未打滿3劑疫苗，其中44人未曾接種1劑；105人有癌症等重大疾病或慢性病史。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案包括一名40多歲男性，本身有酒精性疾患，曾接種3劑疫苗，5月20日確診，5月26日死亡，因呼吸衰竭、心血管病變過世。

羅一鈞說明，今天新增109例死亡個案中，31例是在發病後3天內死亡，佔比28.4％，比例已經比先前降低；46例是發病後7天以上死亡，佔45％；整體從發病到死亡的中位數為7天，比過去的6天也有稍微延長。

指揮中心表示，今日新增之45,081例本土病例，為21,513例男性、23,557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(7,184例)、臺中市(6,694例)、新北市(5,470例)、桃園市(3,971例)、臺南市(3,969例)、彰化縣(3,545例)、臺北市(3,099例)、屏東縣(1,924例)、新竹縣(1,160例)、苗栗縣(1,140例)、雲林縣(1,034例)、南投縣(1,021例)、嘉義縣(849例)、新竹市(792例)、宜蘭縣(723例)、花蓮縣(674例)、基隆市(535例)、嘉義市(518例)、臺東縣(471例)、澎湖縣(199例)、金門縣(97例)、連江縣(12例)。

死亡部分，指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。

境外移入方面，指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(3例)、土耳其及德國(各2例)移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。