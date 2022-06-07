一名女網友在臉書訴苦，稱她與男友交往3年，性生活一直維持平日2次、假日6次，但男友近期卻屢屢拒絕行房，兩人上次交歡已是2周之前，苦惱地詢問網友「該不該分手？」不少網友看了紛紛替原PO男友默哀，笑說假日1天6次實在會精盡人亡。

這名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》匿名投稿，透露與現任男友交往3年，從交往第一天起，她就主動與男友發生性關係，此後平日每天都要求至少2次，假日則三餐的餐前餐後各1次，總共6次。

女網友強調，「每次都是我主動想要的，男友從來都不會主動想要」，訴苦交往至今的愛愛次數直線下降，經常求歡遭拒，最近一次發生性關係已是2周之前，好奇發問網友她是否該分手。

貼文曝光後，許多網友被原PO的想法驚呆，截至發稿前，已累積逾1500條留言，不少網友打趣表示，「假日一天要六次妳是不是想讓妳男友死？？？」、「麻煩妳先去止癢好嗎」、「假日三餐前後各一次這有點猛」、「這樣榨汁3年，你男友還能活著，也真是夠厲害」、「妳是傳說中的人體榨汁機？」、「我可以負責假日」。