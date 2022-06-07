畢業季來臨，飯店業瞄準謝師宴商機，台北六福萬怡酒店推出各式畢業季優惠，即日起至8月31日止，凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，訂位人數每滿15位再額外招待1位免費用餐，於6月30日前訂位並預付訂金，再享免1成服務費，即可以最低68折優惠享受當季主題美味料理，還有各式異國自助百匯吃到飽。

若未達15人，粵亮廣式料理也推出「致青春 10人桌菜套餐」，每桌13800元＋10％，內含最經典的靓皮烤鴨、古法花菜乾蒸富貴魚、上湯奶油大蝦佐螺絲捲等10道精緻美味料理外，還提供柳橙汁暢飲，盡情為這美好時刻乾杯。

針對多人需求，人數達30位以上，宴會廳也推出謝師宴派對專案，即日起至9月30日止，每人只要800元＋10％，就能在寬敞溫馨的獨立宴會空間內，享用主廚團隊精心製作的西式自助餐、3小時汽水及果汁無限暢飲，並提供舞台、麥克風、音源設備及投影器材，讓畢業生可以設計各種節目，邀請老師一同參與，師生們共同享受畢業的歡樂。另外，每滿40人即再額外招待1人免費享用西式自助餐。

寒舍艾麗酒店即日起至8月31日推出「燦耀未來」謝師饗宴，首推La Farfalla義式餐廳的半自助式義式饗宴，最低訂位人數20位，訂位每滿10位贈送1位教師免費用餐，喜愛中式圓桌歡聚氛圍的師生們，可選擇宴會廳中式桌席，最低保證桌數3桌，至多4桌訂席，每桌提供紅酒乙瓶與果汁無限暢飲，加碼贈卡拉OK歡唱3小時。

La Farfalla義式餐廳推出的半自助式義式饗宴，由廚藝精湛的行政主廚陳明烽精心展演一系列義國美味，「主菜三選一」獻上香氣誘人的爐烤美國頂級牛肩胛肉、鮮嫩多汁的爐烤海鱸魚、或肉質柔嫩的烤香料醃美國春雞等多樣菜色，搭配無限取用的「義饗沙拉吧」集結各種義式火腿、起司、開胃菜及沙拉、今日湯品與甜點水果百匯。

宴會廳謝師宴專案提供高雅的宴會場地與基本燈光音響設備，讓老師與學生們盡情在獨立的空間中歡樂歌舞，增添熱鬧愉悅的氛圍。菜色部分則由擁有二十餘年豐富經驗的陳琮錤主廚量身打造，特別推薦廣受賓客高度好評、飽足感十足的「東港櫻花蝦米糕」、迷人蒜香中感受鮮彈海味的「金銀蒜蒸粿條蝦」、彈嫩口感令人讚不絕口的「紅麴無錫嫩子排」，以及大海鮮味「鹹瓜茸玉露蒸海上鮮」等多道海陸豐餚。