本土疫情爆發，連續多日數萬例確診，《美麗島電子報》最新國政民調指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫滿意度，在短短1個月內暴跌15個百分點，僅剩4成8滿意，其中台北市民對他的滿意度暴跌21個百分點，成為全台最不滿陳時中的地區。《美麗島電子報》董事長、資深媒體人吳子嘉直言，陳時中防疫不力的「驚人代價」，就是「難跳船選台北市長」。

《美麗島電子報》董事長、資深媒體人 吳子嘉。(圖/本報資料照)

根據《美麗島電子報》最新國政民調，5成7民眾認為台灣的新冠疫情已失控、6成4認為防疫政策及表現比去年退步，吳子嘉認為，「這場失控的疫情，顯然已撼動蔡政府的穩定執政」；他也坦言，看著確診數激增，難免會人心惶惶，但其實多數民眾也能夠接受，恢復正常生活是必須以「疫情爆發」為代價，雖說是不滿意，但仍然在可接受範圍。

面對防疫亂局，吳子嘉表示，現在行政指揮體系仍忘情活在過去的桃花源，總統蔡英文自稱「防疫團隊成績相當好」，行政院長蘇貞昌盛讚「台灣疫情守的最好，獲世界肯定」，陳時中則忙著向世界宣傳「台灣如何成功抑制疫情」，吳子嘉直言，雖然民眾能夠理性看待疫情變化，但為何民意會出現顛覆性的變化？關鍵原因就在「防疫政策整備不足在先，科學問題政治解決在後，不願面對錯誤，卻又總是惱羞成怒」。

他更直白表示，現在這個政府就是「說了你又不聽，聽了你又不懂，懂了你又不做，做了你又做錯，錯了你又不認，認了你又不改，改了你又不服，不服你又不說」，最終讓民眾對整個執政系統感到不耐。

最後吳子嘉揭露了這樣的驚人代價，就是「陳時中難跳船選台北市長」，雖然民眾對陳時中防疫表現的滿意度大幅下滑，但上月的民調結果，仍有66.1%認為沒必要「陣前換將」，吳子嘉坦言，這也意味著在這一波本土疫情獲得明顯改善前，陳時中恐怕很難有理由去說服選民，自己要在這個節骨眼轉換跑道參選台北市長。