香港「百變天后」鄭秀文日前曾分享運動裝美照，正能量吐露即將迎來50歲的心情：「你不用50歲時硬要活成18、22歲，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己」。近日她擔任好友關心妍的嘉賓，PO文自問「到底幾時才輪到Mi開演唱會呢？」一曲《上帝早已預備》洩漏了端倪。

《關心妍Jade Kwan"約"20周年演唱會》尾場演唱會前(5日)圓滿落幕，何超雲、鄧萃雯、許廷鏗、林欣彤等好友都來捧場，關心妍（Jade）還和女兒楊榮心同台演出；到了安可時段，鄭秀文（Sammi）出場擔任嘉賓引來全場尖叫，兩人合唱《上帝早已預備》，並在台上合體自拍留念。

鄭秀文昨(6日)在IG發動態寫道：「溫馨的晚上。到底幾時才輪到Mi開演唱會呢？唯有深深相信….上帝早已預備….而且…….萬物有時。」並標註「#jade選擇了上帝早已預備這首歌、#上帝早已預備的一次演出」，關心妍也來回應：「衷心多謝你Sammi，感謝上帝早已預備」。

鄭秀文也PO出當嘉賓的影片說：「知不知昨晚我去了做什麼？對啊！去紅館。你們知道我當誰的嘉賓嗎？由於觀眾太熱情，我頭三句完全聽不到自己在唱什麼…(汗笑)……」，又寫道：「#mi自己下一個演唱會會是什麼時候呢」，搭配她日前曬出的運動健身美照，可以看出她靜極思動想復出開演唱會的躍動心情。網友大讚：「這套真是靚，Mi哥台上魅力沒法擋」、「等妳的演唱會！」、「好想再去現場大叫Sammi ！希望妳再開演唱會，今次我一定要買到飛」，引來鋼鐵粉絲們大力敲碗。