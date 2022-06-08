去年外送員潘秉侑因積欠債務，假借買春在黎姓越籍女子套房內，連砍19刀將對方頸部幾乎砍斷致死，再拿走其隨身財物，一審台北地方法院依強盜殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，他不服提上訴求輕判，還辯稱是對方打他兩巴掌羞辱，他才「失手」犯案。法官諭知本月22日再開準備庭。

檢方起訴指控，36歲的潘男，2021年5月11日晚間前往死者工作室後，持預藏的水果刀殺死死者。死者身中19刀，其中17刀集中在頸部、2刀在軀幹部，脖子幾乎被潘男砍斷，手機和3500元現金也被潘男拿走。直到隔天早上9點多，死者男友到工作室發現女友倒臥血泊中早已身亡，嚇得趕緊報警。

檢方調查，潘秉侑因性交易認識死者，案發前死者曾表示身體不適不願接客，但潘男仍願以2000元「抱抱吃麵聊天不做愛」堅持見面。潘男落網後辯稱，兩人性交易後，死者莫名其妙甩了他兩巴掌，讓他深覺受辱，憤而持原本買來切水果用的水果刀行兇。