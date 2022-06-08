今年分科測驗7月11日、12日兩天舉行，大考中心今表示，6月9日至20日受理報名，而因應報名期間高三應屆畢業生可能已辦理離校，已取得畢業證書者，可於原就讀學校辦理集體報名或個別報名方式，擇一報名；未取得畢業證書者，一律經由原就讀學校集體報名。

至於其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可個別報名。考生未於規定期限內辦理報名及完成繳費者，視為未完成報名手續，不得參加考試。

因應本次高三應屆畢業生可選擇採用學校集體報名或個別報名，大考中心請各高中職學校務必協助確認欲參加分科測驗應屆畢業考生之報名方式，亦請應屆畢業考生特別留意選擇報名方式，並與學校保持聯繫，千萬別兩頭落空而喪失應考機會。

大考中心另提醒考生，分科測驗全面開放冷氣服務，考生如因身心因素需於無冷氣試場應試者，請於報名時加註特殊情況，報名日期截止後，不得要求更改。報名完成登錄後請至本會大考中心網站「分科測驗試務專區」或以電話語音（02）23643677查詢報名處理情形。

大考中心說，今年分科測驗考試題型新增混合題型，使用答題卷同時作答選擇題與非選擇題。各考科除原有題型外，都另有混合題型或非選擇題型；混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。

作答時，使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷。其中，公民與社會考科，則是首次出現非選擇題（可能出現於混合題型或非選擇題型）。

答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，大考中心請考生於預備鈴響就座後，核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否吻合；並於考試開始鈴響後務必於「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，以免因違規被扣減級分數。（備用答題卷無考生本人應試號碼與姓名，考生因故使用時，亦須簽名）