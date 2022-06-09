好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)互告誹謗，官司纏鬥1個多月，在陪審團糾結討論下終於得出結論，強尼戴普拿下7個「Yes」大獲全勝，安柏赫德判賠1035萬美金(約台幣3.1億)，強叔終於得以洗刷6年來「家暴男」的罵名，今天(6/9)是強尼戴普的生日，也是他贏了官司之後的第一天，傳出他有可能放棄賠償金，讓前妻安柏免賠。

強尼戴普與安柏赫德的世紀大戰終於得出結論，男方7項條件全勝訴，因此安柏赫德應賠付1000萬美元的補償性賠償金，再加上35萬美元的懲罰性賠償金，強尼戴普則需給前妻200萬美元的賠償金(約台幣6000萬)，事後安柏喊話上訴，而法律規定前提是她得先支付轉為保證金的3億才能再開庭，但她的律師表示，安柏絕對付不起這條款項，財務狀況堪憂。

而幫強尼戴普打贏這場仗的聖光女律師」卡蜜兒(Camille Vasquez)及其夥伴班傑明(Benjamin Chew)，在官司之後受訪透露，客戶強尼在過去6年從未露出過現在這般的笑容，贏得這場官司「如卸下肩上全世界的重量」，他們也透露強尼努力打這場官司的理由，重點不是拿賠償金，而是恢復名聲。

兩位所屬律師這番話，被解讀為強尼戴普可能放棄跟安柏赫德拿賠償金，且因女方已宣布將上訴，因此懷疑強尼方面要以放棄賠償金為條件，跟安柏交換停止進一步訴訟動作，對此，律師班傑明並沒有否認，強調他不能透露自己與客戶之間的溝通內容，「如戴普先生所言，我們已在各自的詰辯說得很清楚，戴普先生的重點從來就不是金錢，是恢復他的名聲，重點就是這個而已，而他做到了」。

班傑明也表示，陪審團之所以不青睞安柏赫德，是因為她不願對任何事情負責任，反觀強尼戴普表明願意面對問題，認了自己有酒精、用藥問題，也承認傳過一些過激私訊給前妻，這和安柏的態度完全是兩極，律師卡蜜拉也說，勝訴的關鍵就是聚焦在事實、證據上，而這是強尼戴普首度獲得機會說出實情，「終於能跟陪審團、民眾建立起連結，說出事實真相」。