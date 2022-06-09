明天農曆5月12日俗稱「天赦日」，民眾利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪；命理師楊登嵙說，因果病、不知病因、事業不順或求身體健康、求官司糾紛化解等，都可以利用這天在赦罪後，再來補財庫、迎好運，事半功倍。

命理師楊登嵙表示，「天赦日」春天，戊寅日。夏天，甲午日。秋天，戊申日。冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2022年年中「天赦日」有6月10日（農曆05月20日）及8月23日（農曆07月26日），這是今年年中2個「天赦日」。今年生活不如意嗎？想替自己補運，要好好把握這兩天。

命理師楊登嵙說，祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

命理師楊登嵙指出，拜拜時，口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。