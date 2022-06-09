台北市何姓男按摩師猥褻女客被判刑10月確定，審理期間他又在任職的同一家養生館按對2名女客性侵及猥褻，何男另案入監執行，14日將出獄，台北地方法院認為，他有再犯可能，為了社會秩序及公共利益考量，裁定本月14日起羈押3月。可抗告。

何男猥褻女客被判刑確定，他未到案執行被通緝期間，去年8月18日10點多何男按摩過程中先以「消水腫」療程為由按摩被害人之大腿，再藉機違反她意願，將手伸入她褲管再伸入內褲，強行將手指性侵她私處。

何男還欲脫下她內褲與外褲，她立即扭動身軀制止，何男才停止行為，被害女子結帳後離開後告知男友，並到醫院驗傷採證向警方報案。

另一被害女子在2020年6月6日下午到養生館消費按摩，何男為她按摩大腿過程中對她猥褻逞，她無法忍受出言要求何男的手不要放在其女性私處，何男才停止行為，她按摩結束後在養生館臉書專頁留下負評，為避免他人繼續受害，也報警提告。

何男去年8月23日因另案入監執行，本月14日縮刑期滿執行完畢出監，台北地院審酌何男另性侵2女部分固已審結，但全案尚未確定，且何出監後仍可以繼續從事按摩行業有再犯之虞，裁定6月14日起將何男羈押3月。

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