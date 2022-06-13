新竹一名正妹去按摩，認為按摩師傅在按其背部時，感覺到背後「有東西」頂著臀部磨蹭，嚇得跑去廁所向男友求救，事後再向按摩師提告性騷擾；法官還原現場狀況，仔細測量正妹臀部寬度及厚度，再比對按摩師當時高跪姿姿勢，經測量發現按摩師「下體」碰到正妹還差9公分，因此維持一審原判，上訴駁回，判按摩師無罪。

依據判決書記載，108年11月上旬凌晨5時許，有名正妹到新竹某按摩店消費，按摩過程中，她指出江姓按摩師在幫她進行腰部及背部間的按摩時，感覺到江男「跨坐」在她的屁股上，雙腳在放她左右兩側，並表示屁股有感覺「有東西」頂著她，懷疑是江男的鼠蹊部，便藉故要上廁所離開，趕緊打電話向男友求救。

正妹指出，她感覺到江男「有東西」頂著她臀部，「我覺得介於有一個東西跟一點重量，但不是全部重量」、「臀部有被觸碰的感覺，當時他幫我按摩背部到腰部之間，我認為他有坐在我身上，我有感覺到重量」。

新竹一名正妹去按摩懷疑被「東西」頂臀部控告按摩師，法官還原姿勢因「差9公分」判按摩師無罪。（示意圖/shutterstock）

江男否認性騷擾，他喊冤「幫正妹按摩時，要去推正妹的背部到脖這段的肌肉，沒有用手肘，是先用手指再用手掌去推，這是高跪姿的跨過顧客的身體，並沒有跨坐」。

新竹地院一審勘驗，測量正妹臀部寬度為32公分，臀部厚度為19公分，然而江男以高跪姿跨在正妹背上，右腳膝蓋至左腳腳掌間距離為32公分，跨下至地面距離為28公分，高於正妹臀部的19公分，因此江男距離正妹臀部厚度還有9公分的差距，江男跨下無法碰到正妹臀部，一審判江男無罪。

二審高等法院認為，然坊間按摩種類、方式、手法各有不同，而無論中式、泰式或印尼峇里島按摩，按摩師傅以高跪姿、單腳跪姿或跪坐姿跨過顧客身體，為顧客從事背部、腰部按摩服務，都很常見；正妹無積極證據證明江男有性騷擾行為，難僅以高跪姿判定江男有罪，維持一審原判，駁回上訴。