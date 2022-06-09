新竹市9日新增1525名確診個案，今年以來累積4萬7632名確診個案，全市確診比例已破1成來到10.5％，目前累積居家照護者為9388人、居家隔離者為3217人。

市府指出，市長林智堅今天稍早已宣布，竹市高中、國中小、公立幼兒園學生自6月13日起恢復實體課程，復課後各校相關防疫措施，仍請依教育部「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準」辦理。

市府表示，體育館施打站（公園路295號）開放全年齡、隨到隨打BNT疫苗至明日（6月10日），設站時間為上午8時至11時、下午2時至5時，符合中央規定接種資格民眾可盡速施打，因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

另，民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫苗包括「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6-11歲莫德納」。

市府也提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格之民眾把握機會，踴躍前往接種，保護自己、保護家人。

此外，竹市社區醫療站（武陵路25巷側）本周六（6月11日）將停止服務，民眾如有需求可洽竹市基層診所預約，如有疑問可電居家關懷中心03-5320900諮詢（24小時專人服務）。