中央流行疫情指揮中心15日公布桃園新增5845例本土個案，桃園市衛生局長王文彥表示，桃園今日新增案例，較14日略增20.54％，其中65歲以上確診者占比約9.67％，仍在10％以下，桃園市目前染疫率約16.53％。

有關疫苗接種情況，王文彥說，截至14日止，桃園市5歲以上第1至第3劑接種率為六都之冠。其中，5至11歲接種率70.3％，較上週增加8.4 ％，高於雙北市；經由安排入校集中接種後，12至17歲第3劑接種率已大幅上升至39.2％；而65歲至74歲長者第3劑接種率達77.1％，75歲以上者長者第3劑接種率也達68.5％，鼓勵符合資格者踴躍接種，持續提高各年齡層疫苗覆蓋率，加強保護力。

王文彥表示，桃園於15日、17日、18日開設26處社區接種站，提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，滿65歲以上長者（原住民族55歲以上），距接種第3劑已滿5個月即可接種第4劑，呼籲符合資格的長者踴躍前往接種。

王文彥指出，桃園各社區醫療採檢站使用人數持續遞減中，14日開設5站總服務量能再創新低，其中看診365人、PCR採檢486人，平均每站服務人數皆低於百人，後續將觀察需求變化，下周研議是否再調整服務站點或時段。