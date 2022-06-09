方琦跟媽媽梁佑南在同一劇組壓力大。（民視提供）

方琦跟媽媽梁佑南在同一劇組壓力大。（民視提供）

本來怕狗的梁佑南被賴慧如的狗融化。（民視提供）

藝人梁佑南在民視《黃金歲月》中，演活勢力眼的總裁霍正奇的二夫人，為了輔助兒子在集團站穩地位用盡心機，精明幹練卻常常惹怒大老婆，搞得霍正奇裡外不是人。戲外她的女兒方琦近日也加入同劇組，雖然母女劇中不同線，但在會休息室遇到，同劇演員王燦、羅巧倫都會故意找「一起去超商買咖啡」等各種理由帶走方琦。梁佑南笑說，大家就是怕她這位媽媽給女兒太多壓力了。

梁佑南說，自己對女兒是滿滿的祝福，也知道拍戲的辛苦，所以會幫她準備許多保健食品。她很感謝演員之間都會互相幫忙，也很照顧她女兒。

她覺得女兒方琦很幸運能接演馬德容這個有挑戰性的角色，雖然個性跟方琦本人完全不一樣，但對她來說也是演技考驗，她也感謝楚宣跟苗真，在拍戲現場會逗方琦笑，希望她可以放鬆；拍完戲後，方琦也沒閒著，都會看到她跟爸爸一起看播出，並檢討自己的演出，來自我精進。

梁佑南原本很怕狗，但近期卻被賴慧如的療癒系毛小孩MING醬收服，因為狗狗超級愛撒嬌又可愛，讓她因此融化，開始會跟狗狗玩，如果當天進棚發現MING醬不在，還會手足無措，感覺一天的SOP，少了一個關鍵環節。她說，愛吃的MING醬，常常在她吃飯時，湊過去想要分食，「只要對上眼，我就會把嘴巴的肉分給牠吃，很奇怪，就是一種魔力」，還被工作人員笑稱是寵狗達人。