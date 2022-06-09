女星孟耿如與黃子佼愛情長跑多年，2020年完成登記結婚後，終於在上(5)月19日迎來寶貝女兒「黃玉米」誕生；夫妻倆不時在社群曬娃，享受新手爸媽的樂趣。孟耿如目前仍在月子中心休養，閒暇之餘她拍了張穿睡衣放風的照片，仙氣爆發的唯美模樣讓好友唐綺陽跟愛紗都直呼：「不科學！」。

孟耿如今(9日)在臉書發文表示，自己目前還在月子中心休養身體，之前才抱怨沒有新照片用來發文，因此只好分享坐月子期間的自拍照；她試著在房間拍起睡衣穿搭照，還跑到月子中心的庭園拍攝，開心直呼：「我自己拍的很滿意，當然睡衣的風格很符合我三八的個性，下次換新睡衣的時候再來拍新的」。

孟耿如穿繽紛可愛睡衣風，不施脂粉也顯見恢復狀態良好。（圖／取自孟耿如臉書）

從孟耿如分享的畫面中可以看到，她所穿的衣服是花色繽紛可愛的睡衣風，搭配後方日式碎石地的庭園背景，以側身蹲姿的角度望著鏡頭拍下照片；只見孟耿如不僅皮膚紅潤透亮，再配上一頭分層俐落的中分短髮，即便不施脂粉也顯見恢復狀態良好，堪稱超級飄仙氣的新手媽媽。

孟耿如產後復原神速，曬唯美睡衣照顏值讓一眾好友驚呆。（圖／取自孟耿如臉書）

照片曝光後，看到孟耿如恢復速度驚人，釣出一排「藍勾勾」好友驚呆讚嘆留言，國師唐綺陽留言：「這太不科學！玉米還沒滿月耶」，Sandy吳姍儒直呼：「太美了吧⋯好驚人喔（孟笑回：我濾鏡給它開最大）」，林美秀說：「辛苦了，還是很正」，千田愛紗：「太美了，真的太不科學了！」，許哲珮也讚：「根本雜誌封面」，黃子佼則驕傲猛誇：「這誰太太誰的媽媽這麼美」，孟耿如則趣回：「我可沒拿刀架著你說唷」，公然放閃。