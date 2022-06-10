台積電董事長劉德音投書外媒。（圖／台積電提供）

全球晶片荒問題難解，許多廠商紛紛擴廠、擴產，滿足龐大需求，但隨著產能逐漸開出、消費者需求下滑，近日市場傳出半導體產業景氣可能出現反轉的討論。台積電董事長劉德音投書外媒，發表對產業前景的看法，「未來幾十年將是半導體產業的黃金時代，尤其未來的50年，可能使用VR/AR作為與世界互動的方式，這只能透過提升半導體技術實現。」

劉德音投書美國商業雜誌財星（Fortune）撰文寫道，35年前台積電首創的純晶圓代工模式誕生，幫助半導體產業大規模降低成本，企業將晶圓生產外包給代工廠，可以讓公司將資源集中在最終產品，使得無晶圓廠的IC設計行業蓬勃發展，遠距工作、線上學習、共享經濟和娛樂串流媒體風潮，也彰顯半導體無處不在的現象。

劉德音認為，新冠肺炎疫情及其帶來的封鎖，成為技術創新的轉折點，數位化需求在短短1年內增加超越過去10年的總和，半導體的需求也大幅提升。劉德音提到，為了跟上網路與通訊得需求，高效能運算 （HPC） 變得至關重要，並且呈現爆炸式成長，已經超越智慧型手機成為產業的成長動力。

不僅如此，劉德音認為，接下來的50年，可能會使用VR/AR作為世界互動的主要方式，但目前的VR/AR裝置平均重量超過1磅，電池壽命也不到3個小時，最重要的是價格相當昂貴，若要達到與智慧型手機相同的普及水準，VR/AR裝置的技術需要提升100倍以上，而這只能透過半導體技術的進步來實現。

劉德音表示，未來幾十年將是半導體產業的黃金時代。回首來時路，劉德音認為，過去的50年裡，半導體技術發展就像是在隧道裡行走，前進的道路很明確，就是縮小電晶體。

劉德音說，而現在我們正接近隧道的出口，隧道之外有更多的可能性，從材料到架構的創新都會使新的路徑成為可能，並定義新的目的地，我們不再受隧道的限制，擁有無限的創新空間。