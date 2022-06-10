屏東慈惠醫專護理科10日舉辦畢業典禮，280名畢業生激勵自己盡速考取護理師執照、投入第一線，為學長姊分擔工作壓力。（謝佳潾攝）

屏東慈惠醫專護理科10日舉辦畢業典禮，280名畢業生激勵自己盡速考取護理師執照、投入第一線，為學長姊分擔工作壓力。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，龐大的醫療壓力幾度讓基層醫護瀕臨崩潰，屏東慈惠醫專護理科280名畢業生不捨學長姊工作辛勞，10日在畢業典禮誓師「台灣加油」、「醫護加油」、「抗疫必勝」，激勵自己盡速考取護理師執照，投入第一線。

「國考必勝！」畢業生李祖兒說，每次看到新聞報導療量能吃緊、醫護忙到連喝一口水的時間都沒有，都會覺得很不捨，雖然知道此時此刻投入第一線會很辛苦，但還是希望能與學長姊並肩作戰，她從每個抗疫故事體悟到，自己不只是個護理師，更是守護台灣的一份子。

李祖兒的母親翁敏，同時也是博仁醫院婦產科護理師，她非常讚許女兒對自己的期許，翁敏說，她很肯定慈惠醫專的專業訓練，讓身為母親與護理師2種角色的自己，可以放心讓女兒上戰場守護台灣。

在驪歌聲中，校長張鳳祥與科主任楊惠如將隱喻「護理師國考必勝」與「台灣抗疫必勝」的頭巾，致贈給現場每一位畢業生，同時，全體畢業生也施放氣球，一同許下台灣向上提升與青春蒸蒸日上的願望。

「慈惠護科考照率享譽全國！」楊惠如指出，近3年全國護理師考照率平均值分別為51.56％、49.08％、54.33％，而慈惠護科生的考照率則高達92.43％、92.72％、94.93％，這2年本土疫情嚴峻，護理科的畢業生都是戰士，也是學校的驕傲。

楊惠如說，當畢業生取得專業的護理師證照後，孩子們的出路非常寬廣，因為護理專業人才培育不易，各大醫院分別祭出優厚的留任獎金，希望可以留住專業優秀的在地人才，所以薪水往往可達5至6萬元，以現在低薪的環境，選擇護理科系相對優勢。