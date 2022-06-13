COVID-19感染可能造成血氧下降，甚至出現「快樂缺氧」的危險症狀，是否與呼吸功能好壞有關？台灣呼吸治療學會秘書長、中國醫藥大學附設醫院呼吸治療科組長蕭琬云解釋，以「貨物」、「工廠」、「貨車」比喻，氧氣是貨物而器官是工廠，將貨物送到工廠需要貨車「血紅素」作用，因此，呼吸運動對血氧數值的直接影響並不大。

蕭琬云呼吸治療師表示，血氧之所以是重要觀測指標，主因是人體具有「代償」機制，當感染COVID-19等疾病導致逐漸缺氧，身體會啟動協調與代償，有可能造成「快樂缺氧」，患者不一定能覺察呼吸衰竭與肺部病變狀況，等到缺氧症狀發生時，可能已經惡化到需插管或使用呼吸器的程度。

●確診缺氧會有哪些徵兆？ 4症狀加血氧觀測

一旦確診後，如何注意已有缺氧現象？蕭琬云呼吸治療師指出，只要感染COVID-19都可能造成病毒侵犯肺部，只是侵犯程度與抵抗力有關。健康成人如果確診後反覆高燒不退、呼吸困難、胸悶、覺得喘，加上血氧偵測低於94%時，就建議盡快就醫。

(圖/潮健康提供)

反之，如果只是輕微發燒，呼吸順暢正常，身體機能沒有受到影響，建議在家吃藥、多多休息並補充足夠水份，大多數發燒會在2-3天左右消退，就屬於輕症程度，不必過度擔心缺氧與呼吸窘迫。

●血氧數值偏低 有可能是重症肺纖維化？

蕭琬云呼吸治療師提醒，正常人的血氧應維持97%以上，健康青壯年更應在99%甚至100%。本身患有先天性心臟疾病的族群，如果日常活動正常，血氧會落在94%-95%左右。但如果正處青壯年沒有內科疾病問題，檢測血氧只有94%、95%，就要注意是否有病菌侵犯造成肺纖維化，導致血氧降低，建議就醫找出原因並加以治療。

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當肺實質受到病菌侵犯時，會產生類似外傷「結痂」的所謂肺纖維化。蕭琬云治療師表示，肺纖維化為部份可逆，但如果是感染COVID-19重症的纖維化，仍有一定機率造成不可逆傷害。肺纖維化通常會觀察6個月，多數COVID-19的肺纖維化會漸漸好轉，但復原程度可能只有6到8成。

●怕缺氧準備氧氣瓶？ 出現警示徵兆仍應盡快送醫

為避免急性呼吸困難，家中是否應準備氧氣瓶？蕭琬云呼吸治療師表示，患有多重慢性病的長輩、曾罹患冠心病或裝設支架等族群，確診COVID-19時如果發生呼吸窘迫，氧氣瓶可發揮應急功用，搭配「噘嘴式」呼吸可在送醫過程中避免吸不到氧氣或意識變化，減少急救或不可逆的生命危害。

不過，蕭琬云呼吸治療師提醒，噘嘴式呼吸或腹式呼吸，對於有肺部疾病如慢性肺阻塞性肺病（COPD）及氣喘病患的肺功能才有較大幫助。如果是因感染病毒出現呼吸窘迫或急性呼吸惡化來說，並沒有特別治療效果，仍應注意血氧與症狀變化，出現警示徵兆時盡速撥打119尋求急救。

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●運動搭配噘嘴式、腹式呼吸 增加肌耐力與肺活量

疫情期間，適當運動有助提升肌耐力與肺活量。蕭琬云呼吸治療師建議，在家中可練習如踏步的有氧運動，或進行瑜珈、太極、肢體和緩運動，搭配噘嘴式呼吸及腹式呼吸──鼻子吸氣、嘴巴呼氣，就能幫助肺活量增加。

蕭琬云呼吸治療師表示，年長族群每天練習10-15分鐘和緩運動搭配呼吸訓練，就有增加肌耐力與肥活量的效果，更可減少感染率與重症風險，即使感染COVID-19症狀也會比較輕微。呼籲家中大小都應適當運動，配合正確的呼吸訓練，在疫情期間增加抵抗力並維持健康。