高雄1名歐姓男子與女友交往期間，偷偷竊取其家裡鑰匙，潛入女友姊姊的房間，2度偷摸正在睡覺的女友姊姊胸部，遭到檢察官起訴。高雄地院審結，依乘機猥褻罪，處歐男有期徒刑1年2月。可上訴。

據判決書指出，歐男與小花（化名）的妹妹為前男女朋友關係，歐男明知小花為身障人士，不良於行，竟基於乘機猥褻之犯意，於106年5月騎車到女友家中，拿女友老家的鑰匙，偷偷開啟鐵門後，進入小花房間，趁小花熟睡之時，偷偷撫摸她的胸部，小花驚醒後毆男利用小花身體障礙不良於行而不能抗拒，再次以手撫摸小花胸部，106年9月歐男又趁小花母親出門買早餐鐵門未關時，再次潛入小花家中偷摸她的胸部，下樓逃離時，被小花媽媽當場抓包，報警提告。

歐男在警訊時坦承犯案，表示願意以10萬元與小花和解且全額給付，表達強烈悔意希望和解，但小花不願意，雙方無法達成和解，歐男還請求法官給予緩刑或社會勞動等語，但法官考量歐男至今未能獲得小花諒解，故拒絕歐男的請求。

高雄地院法官表示，歐男未經女友同意，拿女友父母住處鑰匙，趁小花熟睡時，偷偷進入她家，利用小花下肢障礙不良於行之不能抗拒狀態，撫摸她的胸部，犯後不知悔改，還2度潛入，造成小花身心受創。歐男依乘機猥褻罪，處有期徒刑1年2月。可上訴。