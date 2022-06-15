苗栗87歲王奶奶有慢性肺病、糖尿病、慢性腎病、心房震顫、腦中風等病史，因連續多天解血便，且有呼吸喘和低血壓的情形，因此到急診就醫，經檢查發現升結腸與橫結腸有多處血管異常增生病灶，經過醫師協助進行2次大腸鏡氬氣電燒止血，確認無再出血的現象後順利康復出院。

王奶奶到院檢驗時血紅素僅4g／dl(高齡者正常值約為8到10 )，經大腸鏡檢查發現，她升結腸與橫結腸有多處血管異常增生病灶，其中還有藏在腸皺褶後方，需要在狹窄的腸腔內180度扭轉內視鏡，才能找到的出血點，由於病灶分布多且廣，醫師協助王奶奶進行兩次大腸鏡氬氣電燒止血，確認無再出血的現象後順利康復出院。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，腸胃道血管異常增生(或稱腸黏膜微血管擴張病變)常好發於50歲以上的肝硬化、腎衰竭或糖尿病病人。

發生的原因可能是這些慢性疾病導致賀爾蒙變化，使黏膜表層微血管異常擴張增生，呈現扭曲蜘蛛斑紋樣貌，進而容易破裂滲血。

由於這些慢性疾病的病人常合併有心血管疾病，需要長期使用抗凝血劑及抗血小板藥物，來預防中風與心肌梗塞，因此也增加了腸胃道出血的風險。

王奶奶經檢查發現大腸內有多處急性出血，造成解血便的情況。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

他說，腸胃道急性大量出血時的內視鏡治療方式，包含黏膜下注射、止血夾止血、熱探子電凝、橡皮環套紮等，搭配靜脈點滴藥物與輸血輔助，以幫助傷口止血結痂，並穩定病人生命徵象。

然而，若遇到特殊的病灶出血，如案例王奶奶的狀況，雖然檢查當下只看到1、2處滲血，但其他部位後續仍有可能出血，這時就需要氬氣電燒進行多點大範圍的電燒治療，才能成功止血並預防遲發性出血。

氬氣電燒可以不接觸病灶就達到止血或消融的作用，因此不會傷及鄰近組織或拉扯掉黏住的結痂，導致新的出血而增加治療困難度。另外，氬氣電燒可以做連續性的灼燒，是微血管擴張病變的主要治療方式，也能協助補強傳統治療的不足。

林裕鈞醫師提醒，民眾若出現瀝青狀黑便或鮮紅血便，一定要特別留意，務必先暫停服用會誘發出血的藥物，並立即就醫檢查，才能在第一時間確保身體狀況。