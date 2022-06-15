2019年有名輔大女大生因「穿太清涼」，深夜遭員警攔下詢問「為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」，盤查後還私訊女大生「求當個朋友」藉機搭訕，事後該員警也被懲處，女大生爆料此事件後，疑有分局其它同事私訊她表達感謝，「幫我們清理門戶」、「我代替全新莊分局對妳說謝謝」。

3年前，一名輔仁大學女大生因「穿著太清涼」，遭員警攔下盤查詢問「為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」，事後該女大生收到員警臉書私訊「我是剛剛盤查妳的警察，不介意的話可以當個朋友」；立委邱顯智也在臉書專頁痛斥該員警「已經是犯罪行為」，提醒警政署應積極調查，別讓少數人不當作為，影響民眾對警察的信任。

從該正妹與疑似分局同事對話可見，分局同事對該員警私訊搭訕事件向正妹表示「我們非常感謝妳，幫我們清理門戶」，並對該員警造成正妹的困擾則回應「我代替全新莊分局對妳說謝謝，他(指搭訕員警)就是這樣，然後他已經調所了現在不在輔大，全新莊的大概就他一個」；正妹也認為此事件已經過了快3年，但想起來還是好不舒服，不過她也相信「不是所有警察都會這樣做」，也稱自己還好當時有將「搭訕內容」截圖。

對此新莊分局表示，該案為3年前發生之個案，該員警當時因深夜見女子穿著單薄走在路上，由於該處屬學生活動區故向前關心；經查，該名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行，另外言談中得知IG化名，並事後私訊IG帳號傳送訊息，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，本分局已核予申誡處分在案，並要求該單位主管個別加強輔導。