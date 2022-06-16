韓國動作片《犯罪都市2》叫好又叫座，上月18日在韓上映，恰巧遇上韓國全面解除疫情相關規範之時，上週六（11日）終於突破千萬觀影人次大關，平日也有超過10萬名觀眾進戲院欣賞，成為疫情後首部破千萬人觀影韓片，相當於每5個韓國人就有1個看過《犯罪都市2》，目前累積票房更是高達1118億韓元（約26億台幣），為韓國電影注入一支強心針。

該劇也是男主角馬東石繼《屍速列車》、《與神同行1＆2》後，第4部破千萬觀影人次的作品，晉升「4000萬」演員行列。他今（15日）率領主演群孫錫求、崔貴化、許棟元、河俊、鄭在光及導演李尚龍出席謝票活動，直呼「到現在都還難以置信，覺得很不真實，每天都不斷地祈禱並懷著感恩的心情」，後續還將有6部系列作即將推出，身兼企劃人的他也表示「正在設計讓每集的反派角色都有不同的樣貌」，而他飾演的怪物刑警「馬錫道」爽快暴打犯人的模樣是系列中最大的看點，「對於是否可以讓觀眾因此得到情緒上的釋放很重要，也讓我苦惱了很久，很開心在這個時間點或了觀眾們的喜愛，真的讓我覺得很幸福」。

（孫錫求冒汗襯衫濕掉片段，影片來源取自PICKCON，若有移除請見諒）

另外，片中飾演大反派「姜海相」的孫錫求（前譯：孫錫久）日前因演出《我的出走日記》人氣直升，現場一拿起麥克風說話，台下粉絲便尖叫聲連連，讓他緊張到全身飆汗，開場不到10分鐘，就在一旁的馬東石回答問題時，脫掉身上的西裝外套，還在主持人唸完網友給他的第一個問題後，不禁提出是否可以先下台把汗擦乾再回答，更被捕捉到白襯衫背後全濕透的照片，讓粉絲直呼性感。由於今天是《犯罪都市2》最後一場宣傳活動，許棟元也忍不住爆料孫錫求在片中拿刀刺向他時，真的是用盡全身的力量，「雖然是塑膠模型，但真的很痛啊，都要被刺穿了」，崔貴化也跟著附和「他下手真的很重，我都差點要死掉了」，但 爆料歸爆料，2人最後都不忘大讚孫錫求對演技的熱忱。