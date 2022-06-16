不忍了！民進黨稱石斑魚被禁是因ECFA？ 馬英九怒嗆：蔡英文上任怎不廢掉

針對國民黨主席朱立倫表示「九二沒有共識」，並稱「反共親美」的國民黨，對此，前總統馬英九今天強調，「九二有共識」，他很清楚，因為在談的時候是他負責督導，對於大 陸他主張「和陸」。至於民進黨議員許淑華批馬英九和中國合作設下ECFA陷阱，他反問，若他做了這麼壞的事，蔡英文上任怎麼不廢掉呢，還搞了6年？

馬英九今天與蔡英文總統錯開時間，一前一後赴指南宮慶賀呂先祖成道1142年，針對「九二共識」的議題，馬英九接受媒體聯訪時表示，九二有共識，因為在談的時候是我負責督導的，我們在1992年10月底跟大陸達成兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於一個中國的涵義大家解釋不同

因此，他說，我們去函給海協會說，我們可不可以用口頭聲明的方式各自表達。他們16日回函說，你們的建議「我們充分尊重與接受」，這表示有共識了，所以共識是一定有的。

對於朱立倫稱國民黨「親美反共」，馬英九表示，跟美國可以「親美」，但對於大陸，他一向的主張是「和陸」，我們道路要走和平的路線，不要刻意的去反，主要是要看什麼議題，這樣比較能夠符合台灣的需要。

民進黨市議員許淑華指石斑魚被禁，是馬英九和中國合作設下ECFA陷阱，對此，馬英九強調，那蔡英文上任後怎麼不廢掉呢？還搞了6年，許淑華應該去問蔡英文，如果馬英九做了這麼壞的事情，為何不廢掉，蔡英文應該去做啊？那蔡英文在幹什麼呢？